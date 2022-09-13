13.09.2022
11:08
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
Сегодня, 13 сентября исполнилось 39 лет Гавриилу Иннокентьевичу СЕМЕНОВУ, директору Якутского коллежа связи и энергетики им. П.И. Дудкина.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна ПОЛЯТИНСКАЯ, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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