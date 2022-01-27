27.01.2022
00:16
127
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
Сегодня, 27 января исполнилось 65 лет Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 54 года Игорю Владиславовичу КУДРЯШОВУ, почетному работнику воздушного транспорта РС(Я), бывшему главе Булунского улуса.
Сегодня исполнилось 78 лет Анатолию Денисовичу КРИВОШАПКИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
27 января исполнилось 62 года Валентину ХРИСТОФОРОВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.01.2022
233
27.01.2022
122
26.01.2022
283
26.01.2022
225
26.01.2022
141
26.01.2022
212
26.01.2022
188
26.01.2022
224
26.01.2022
436
26.01.2022
220
26.01.2022
719
26.01.2022
2298
26.01.2022
861
26.01.2022
511
26.01.2022
543
26.01.2022
1111
26.01.2022
256
26.01.2022
767
26.01.2022
257
26.01.2022
591
26.01.2022
386
26.01.2022
741
26.01.2022
1103
26.01.2022
224
26.01.2022
267
26.01.2022
288
26.01.2022
689
26.01.2022
1749
26.01.2022
430
26.01.2022
553
26.01.2022
298
26.01.2022
1214
26.01.2022
631
26.01.2022
397
26.01.2022
1134
26.01.2022
722
26.01.2022
2090
25.01.2022
351
25.01.2022
7554
25.01.2022
1110
25.01.2022
1085
25.01.2022
2622
25.01.2022
505
25.01.2022
621
25.01.2022
2512
25.01.2022
2694
25.01.2022
2433
25.01.2022
346
ТОП НОВОСТИ
21.01.2022
7840
25.01.2022
7564
23.01.2022
6461
24.01.2022
6044
24.01.2022
4532
21.01.2022
4241
24.01.2022
3938
21.01.2022
3440
25.01.2022
2696