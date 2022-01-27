Сегодня день рождения руководителя и журналиста

Сегодня день рождения руководителя и журналиста Сегодня, 27 января исполнилось 65 лет Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 54 года Игорю Владиславовичу КУДРЯШОВУ, почетному работнику воздушного транспорта РС(Я), бывшему главе Булунского улуса. Сегодня исполнилось 78 лет Анатолию Денисовичу КРИВОШАПКИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). 27 января исполнилось 62 года Валентину ХРИСТОФОРОВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх