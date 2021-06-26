Сегодня день рождения руководителя и журналиста

Сегодня, 26 июня исполнилось 5 лет Виктору Николаевичу ГОВОРОВУ, заместителю руководителя управления делами главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Елена ТИХОНОВА, известный журналист и общественный деятель, главный редактор ИГ «В Якутии.ру».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх