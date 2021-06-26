26.06.2021
00:09
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
Сегодня, 26 июня исполнилось 5 лет Виктору Николаевичу ГОВОРОВУ, заместителю руководителя управления делами главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Елена ТИХОНОВА, известный журналист и общественный деятель, главный редактор ИГ «В Якутии.ру».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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