30.04.2022
00:43
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и замминистра
Сегодня, 30 апреля исполнилось 48 лет Георгию Михайловичу СТЕПАНОВУ, управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 42 года Сергею Александровичу ХАТЫЛЫКОВУ, заместителю министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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