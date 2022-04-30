Сегодня день рождения руководителя и замминистра

Сегодня, 30 апреля исполнилось 48 лет Георгию Михайловичу СТЕПАНОВУ, управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 42 года Сергею Александровичу ХАТЫЛЫКОВУ, заместителю министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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