Сегодня день рождения руководителя и телезвезд

Сегодня, 22 апреля отмечают свой день рождения Ирина ЕФИМОВА, первый заместитель генерального директора НВК САХА, телеведущая НВК САХА. В этот же день отмечает свой день рождения Анна ЯРЫГИНА, телеведущая ГТРК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Елена КЕРЕМЯСОВА, телеведущая НВК САХА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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