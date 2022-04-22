22.04.2022
00:31
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и телезвезд
Сегодня, 22 апреля отмечают свой день рождения Ирина ЕФИМОВА, первый заместитель генерального директора НВК САХА, телеведущая НВК САХА.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна ЯРЫГИНА, телеведущая ГТРК САХА.
Сегодня отмечает свой день рождения Елена КЕРЕМЯСОВА, телеведущая НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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