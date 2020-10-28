28.10.2020
00:32
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и советника
Сегодня, 28 октября отмечает свой день рождения Татьяна Васильевна КОМАРЕНКО, заместитель руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 58 лет Андрею Револьевичу РОМАНОВУ, советнику мэра города Якутска.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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