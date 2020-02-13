14.02.2020
00:20
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и советника
Сегодня, 14 февраля исполнилось 65 лет Егору Егоровичу МАРКОВУ, председателю Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Вероника ВЫСОКИХ, советник мэра города Якутска.
Сегодня отмечает свой день рождения Анна Николаевна РОМАНОВА, директор ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем».
14 февраля исполнилось 59 лет Сергею Викторовичу СТАРОВОЙТОВУ, генеральному директору ОАО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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