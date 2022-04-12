12.04.2022
00:40
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и солиста оперы
Сегодня, 12 апреля исполнилось 47 лет Юрию Николаевичу КРАВЦОВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.
В этот же день исполнилось 49 лет Юрию Валерьяновичу БАИШЕВУ, солисту оперы, баритону Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, народному артисту Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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