26.10.2021
00:05
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и режиссера
Сегодня, 26 октября исполнилось 57 лет Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ, генеральному директору ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ», депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 34 года Владимиру МУНКУЕВУ, известному режиссеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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