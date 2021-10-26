Сегодня день рождения руководителя и режиссера

Сегодня, 26 октября исполнилось 57 лет Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ, генеральному директору ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ», депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 34 года Владимиру МУНКУЕВУ, известному режиссеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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