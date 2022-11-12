12.11.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и профессора
Сегодня, 12 ноября исполнилось 45 лет Айхалу Ивановичу ГАБЫШЕВУ, председателю СРО «Союз строителей Республики Саха (Якутия), председателю Лиги отцов Якутии, общественному деятелю.
В этот же день исполнилось 75 лет Егору Спиридоновичу ШИШИГИНУ, доктору исторических наук.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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