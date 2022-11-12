Сегодня день рождения руководителя и профессора

Сегодня, 12 ноября исполнилось 45 лет Айхалу Ивановичу ГАБЫШЕВУ, председателю СРО «Союз строителей Республики Саха (Якутия), председателю Лиги отцов Якутии, общественному деятелю. В этот же день исполнилось 75 лет Егору Спиридоновичу ШИШИГИНУ, доктору исторических наук. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх