14.08.2022
00:52
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Общество

Сегодня день рождения руководителя и пресс-секретаря

Сегодня, 14 августа исполнилось 74 года Николаю Алексеевичу ЛУГИНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского», народному писателю РС (Я), академику Академии духовности.

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья ЛУКЬЯНОВА, пресс-секретарь ПАО ЛОРП.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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