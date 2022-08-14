Сегодня день рождения руководителя и пресс-секретаря

Сегодня, 14 августа исполнилось 74 года Николаю Алексеевичу ЛУГИНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского», народному писателю РС (Я), академику Академии духовности. В этот же день отмечает свой день рождения Наталья ЛУКЬЯНОВА, пресс-секретарь ПАО ЛОРП.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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