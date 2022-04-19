Сегодня день рождения руководителя и политика

Сегодня, 19 апреля исполнилось 60 лет Ивану Михайловичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 77 лет Георгию Михайловичу АРТЕМЬЕВУ, известному коммунисту, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов.

Сегодня исполнилось 67 лет Владимиру Романовичу КЫЧКИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Булунского и Жиганского улусов.