19.04.2022
00:27
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Политика

Сегодня день рождения руководителя и политика

Сегодня, 19 апреля исполнилось 60 лет Ивану Михайловичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 77 лет Георгию Михайловичу АРТЕМЬЕВУ, известному коммунисту, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов.

Сегодня исполнилось 67 лет Владимиру Романовичу КЫЧКИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Булунского и Жиганского улусов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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