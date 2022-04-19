19.04.2022
00:27
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и политика
Сегодня, 19 апреля исполнилось 60 лет Ивану Михайловичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 77 лет Георгию Михайловичу АРТЕМЬЕВУ, известному коммунисту, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов.
Сегодня исполнилось 67 лет Владимиру Романовичу КЫЧКИНУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Булунского и Жиганского улусов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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