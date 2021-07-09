Сегодня день рождения руководителя и поэта

Сегодня, 9 июля исполнилось 62 года Леониду Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, директору Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г.Сафронова, доктору биологических наук, профессору. В этот же день исполнилось 59 лет Афанасию ГУРИНОВУ – АРЧЫЛААНУ, главному редактору литературного журнала «Курулгэн», поэту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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