04.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и организатора энергетики
Сегодня, 4 сентября отмечает свой день рождения Мария Николаевна САФОНОВА, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.
В этот же день исполнилось 72 года Николаю Макаровичу ПАРНИКОВУ, почетному энергетику Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Усть-Алданского, Среднеколымского и Абыйского улусов.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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