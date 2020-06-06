Сегодня день рождения руководителя и общественного деятеля

Сегодня, 6 июня отмечает свой день рождения Антонина Борисовна ВИНОКУРОВА, председатель государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Анна ХУДАЕВА, руководитель якутской диаспоры в Монголии, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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