20.12.2021
00:18
157
Общество
Сегодня день рождения руководителя и общественного деятеля
Сегодня, 20 декабря исполнилось 50 лет Андрею Ивановичу АНТОНЕНУ, руководителю аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 63 года Алексею Егоровичу СЕРГУЧЕВУ, общественному деятелю, кандидату экономических наук, отличнику образования РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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