Сегодня день рождения руководителя и общественного деятеля

Сегодня, 20 декабря исполнилось 49 лет Андрею Ивановичу АНТОНЕНУ, руководителю аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 62 года Алексею Егоровичу СЕРГУЧЕВУ, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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