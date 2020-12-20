20.12.2020
00:22
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и общественного деятеля
Сегодня, 20 декабря исполнилось 49 лет Андрею Ивановичу АНТОНЕНУ, руководителю аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 62 года Алексею Егоровичу СЕРГУЧЕВУ, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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