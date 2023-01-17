17.01.2023
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя и народного мастера
Сегодня, 17 января исполнилось 37 лет Олегу Олеговичу МАРКОВУ, генеральному директору Национальной вещательной компании САХА.
В этот же день исполнилось 62 года Николаю Иннокентьевичу РУМЯНЦЕВУ, предпринимателю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Намского улуса.
Сегодня исполнилось 60 лет Прокопию Михайловичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия), уроженцу Усть-Алданского улуса.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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