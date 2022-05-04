Сегодня день рождения руководителя и мастерицы

Сегодня, 4 мая исполнился 61 год Петру Семеновичу ЕФРЕМОВУ, генеральному директору АО ФАПК «Туймаада». В этот же день отмечает свой день рождения Хаарчаана БААПАГАЙ, известный мастер по куклам.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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