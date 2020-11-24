Сегодня день рождения руководителя и костореза

Сегодня, 24 ноября отмечает свой день рождения Ольга Антоновна УШКАРЕВА, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». В этот же день исполнился 71 год Константину Меркурьевичу МАМОНТОВУ, художнику-косторезу, педагогу, заслуженному художнику РФ, заслуженному деятелю искусств РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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