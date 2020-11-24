24.11.2020
00:43
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и костореза
Сегодня, 24 ноября отмечает свой день рождения Ольга Антоновна УШКАРЕВА, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
В этот же день исполнился 71 год Константину Меркурьевичу МАМОНТОВУ, художнику-косторезу, педагогу, заслуженному художнику РФ, заслуженному деятелю искусств РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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