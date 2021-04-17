17.04.2021
00:15
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Общество

Сегодня день рождения руководителя и художника

Сегодня, 17 апреля исполнилось 70 лет Анатолию Александровичу КОЖЕВНИКОВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

В этот же день отмечает свой день рождения Екатерина ШАПОШНИКОВА, главный художник Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева — Кыыл Уола, заслуженный деятель искусств РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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