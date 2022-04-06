06.04.2022
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и главы улуса
Сегодня, 6 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Константиновна МИРОНОВА, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 46 лет Алексею Васильевичу ФЕДОТОВУ, главе Усть-Алданского улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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