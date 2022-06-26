26.06.2022
00:51
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Политика

Сегодня день рождения руководителя и главного редактора

Сегодня, 26 июня исполнилось 36 лет Виктору Николаевичу ГОВОРОВУ, заместителю руководителя управления делами главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Гаврильевна ТИХОНОВА-СОКОЛОВА, главный редактор интернет-газеты «В Якутии.ру».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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