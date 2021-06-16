16.06.2021
00:45
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и фотографа
Сегодня, 16 июня отмечает свой день рождения Марина Михайловна СИВКОВА, генеральный директор АО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».
В этот же день отмечает свой день рождения Ксения ПИРОГОВСКАЯ, известный фотограф и блогер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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