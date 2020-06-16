Сегодня день рождения руководителя и фотографа

Сегодня, 16 июня отмечает свой день рождения Марина Михайловна СИВКОВА, генеральный директор АО «Якутское аэрогеодезическое предприятие». В этот же день отмечает свой день рождения Ксения ПИРОГОВСКАЯ, известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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