16.06.2020
00:55
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и фотографа
Сегодня, 16 июня отмечает свой день рождения Марина Михайловна СИВКОВА, генеральный директор АО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».
В этот же день отмечает свой день рождения Ксения ПИРОГОВСКАЯ, известный фотограф.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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