Сегодня день рождения руководителя и дизайнера

Сегодня, 20 ноября отмечает свой день рождения Саргылана БАРАХОВА — ЫМЫЫ, известный ювелирный дизайнер, победитель международных конкурсов. В этот же день отмечает свой день рождения Туйара АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор МУП «Горснаб».

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