04.03.2022
00:55
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и дизайнера
Сегодня, 4 марта исполнилось 53 года Николаю Вячеславовичу СТЕПАНОВУ, заместителю генерального директора ФАПК «Сахабулт», писателю.
В этот же день отмечает свой день рождения Айылгаана ПОНОХОВА, дизайнер украшений.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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