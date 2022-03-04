Сегодня день рождения руководителя и дизайнера

Сегодня, 4 марта исполнилось 53 года Николаю Вячеславовичу СТЕПАНОВУ, заместителю генерального директора ФАПК «Сахабулт», писателю. В этот же день отмечает свой день рождения Айылгаана ПОНОХОВА, дизайнер украшений.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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