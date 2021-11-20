20.11.2021
00:53
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Общество

Сегодня день рождения руководителя и дизайнера

Сегодня, 20 ноября отмечает свой день рождения Туйара АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор МУП «Горснаб», общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ, известный ювелирный дизайнер, победительница Международных ювелирных выставок.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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