20.11.2021
00:53
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и дизайнера
Сегодня, 20 ноября отмечает свой день рождения Туйара АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор МУП «Горснаб», общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ, известный ювелирный дизайнер, победительница Международных ювелирных выставок.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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