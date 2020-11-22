22.11.2020
00:42
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Политика
Сегодня день рождения руководителя и депутата
Сегодня, 22 ноября исполнилось 64 года Георгию Дмитриевичу НИКОНОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу – заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Мария Николаевна ХРИСТОФОРОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральный директор Издательского дома «Ил Тумэн» — главный редактор парламентской газеты «Ил Тумэн».
Сегодня исполнилось 84 года Спартаку Степановичу БОРИСОВУ, бывшему вице-президенту Республики Саха (Якутия), бывшему мэру Якутска.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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