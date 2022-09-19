Сегодня день рождения руководителя и блогера

Сегодня, 19 сентября отмечает свой день рождения Галина Алексеевна БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора – главного редактора издательского дома «Ил Тумэн». В этот же день отмечает свой день рождения Аяна Сергеевна НИКОЛАЕВА, маркетолог, блогер. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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