19.09.2022
00:25
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и блогера
Сегодня, 19 сентября отмечает свой день рождения Галина Алексеевна БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия), заместитель генерального директора – главного редактора издательского дома «Ил Тумэн».
В этот же день отмечает свой день рождения Аяна Сергеевна НИКОЛАЕВА, маркетолог, блогер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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