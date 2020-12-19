19.12.2020
00:21
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и артистов
Сегодня, 19 декабря исполнилось 43 года Владиславу Александровичу КОНСТАНТИНОВУ, начальнику Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора – главному государственному инспектору.
В этот же день исполнилось 59 лет Герману Васильевичу ХАТЫЛАЕВУ, звезде якутской эстрады, заслуженному артисту Республкии Саха (Якутия), руководителю ансамбля барабанщиков «Тэтим».
Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Павловна ИВАНОВА, директор – художественный руководитель АУ РС (Я) «Государственный вокальный ансамбль «Туймаада».
19 декабря отмечает свой день рождения Софья Иннокентьевна БАРАНОВА, актриса Саха академического театра им. П.А. Ойунского, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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