11.07.2021
00:13
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Общество
Сегодня день рождения топовой ведущей Якутии
Сегодня, 11 июля отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, аниматор, ведущая топовых мероприятий РС(Я), блогер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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