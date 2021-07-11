11.07.2021
00:13
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Общество

Сегодня день рождения топовой ведущей Якутии

Сегодня, 11 июля отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, аниматор, ведущая топовых мероприятий РС(Я), блогер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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