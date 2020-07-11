11.07.2020
00:33
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и аниматора
Сегодня, 11 июля исполнилось 36 лет Василию Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, первому заместителю руководителя исполкома Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия».
В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, аниматор, популярная ведущая мероприятий.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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