Сегодня день рождения руководителя и аниматора

Сегодня, 11 июля исполнилось 36 лет Василию Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, первому заместителю руководителя исполкома Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия». В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета ГАЗИЗОВА, аниматор, популярная ведущая мероприятий.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх