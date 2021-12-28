Сегодня день рождения руководителя, художников, предпринимателя и журналиста

Сегодня, 28 декабря исполнилось 60 лет Ариану Рафаэловичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».

В этот же день исполнилось 72 года Гавриилу Гаврильевичу ПЕТРОВУ, известному живописцу, заслуженному учителю Республики Саха (Якутия), отличнику образования РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, график, заслуженный деятель искусств РС (Я), действительный член Академии духовности РС (Я), доцент и заведующая кафедрой графики факультета изобразительных искусств АГИКиИ.

Сегодня отмечает свой день рождения Туйара СУТАКОВА, известная бизнес-леди, владелица бутиков обуви «Баскони» и «Манзони».

28 декабря отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, известный журналист, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия).