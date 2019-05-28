Сегодня день рождения руководителя, художника, поэта, режиссера и звезды эстрады

Сегодня, 28 мая исполнилось 69 лет Харлампию Назаровичу ДЬЯКОНОВУ, директору Государственного телевидения и радиовещательной компании «САХА».
В этот же день исполнилось 65 лет Юрию Вадимовичу ЗАБОЛЕВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 67 лет Юрию Васильевичу СПИРИДОНОВУ, директору Арт-галереи «Ургэл», народному художнику Республики Саха (Якутия).
28 мая исполнилось 64 года Ивану НИКОЛАЕВУ – УХХАНУ, известному журналисту и поэту.
В этот же день исполнилось 33 года Алексею Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, известному режиссеру.
Сегодня исполнилось 36 лет Виктору Константиновичу ИВАНОВУ – Сиэйэ Уола, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU