Сегодня день рождения руководителя, художника, поэта, режиссера и звезды эстрады

Сегодня, 28 мая исполнилось 69 лет Харлампию Назаровичу ДЬЯКОНОВУ, директору Государственного телевидения и радиовещательной компании «САХА». В этот же день исполнилось 65 лет Юрию Вадимовичу ЗАБОЛЕВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 67 лет Юрию Васильевичу СПИРИДОНОВУ, директору Арт-галереи «Ургэл», народному художнику Республики Саха (Якутия). 28 мая исполнилось 64 года Ивану НИКОЛАЕВУ – УХХАНУ, известному журналисту и поэту. В этот же день исполнилось 33 года Алексею Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, известному режиссеру. Сегодня исполнилось 36 лет Виктору Константиновичу ИВАНОВУ – Сиэйэ Уола, звезде якутской эстрады. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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