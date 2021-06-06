06.06.2021
00:50
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, художника и лидера диаспоры

Сегодня, 6 июня отмечает свой день рождения Антонина Борисовна ВИНОКУРОВА, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 80 лет Николаю Афанасьевичу ПАВЛОВУ, заслуженному деятелю искусств РС (Я), члену Союза художников СССР.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна ХУДАЕВА, руководитель Саха диаспоры в Монголии, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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