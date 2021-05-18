Сегодня день рождения руководителя, хореографа и артистки

Сегодня, 18 мая отмечает свой день рождения Галина Николаевна ПАВЛОВА, генеральный директор ювелирного салона «Киэргэ», общественный деятель. В этот же день исполнилось 64 лет Михаилу Захаровичу СИВЦЕВУ, организатору танцевального ансамбля «Мозаика», заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Анегина Николаевна ДЬЯКОНОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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