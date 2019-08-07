Сегодня день рождения руководителя, хореографа и журналиста

Сегодня, 8 августа исполнился 61 год Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, председателю Конституционного Суда Республики Саха (Якутия), доктору юридических наук. В этот же день отмечает свой день рождения Ангелина Григорьевна ЛУКИНА, хореограф, доктор искусствоведения, Сегодня исполнилось 47 лет Сергею Сергеевичу ВИНОКУРОВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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