08.08.2019
00:15
62Общество
Сегодня день рождения руководителя, хореографа и журналиста
Сегодня, 8 августа исполнился 61 год Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, председателю Конституционного Суда Республики Саха (Якутия), доктору юридических наук.
В этот же день отмечает свой день рождения Ангелина Григорьевна ЛУКИНА, хореограф, доктор искусствоведения,
Сегодня исполнилось 47 лет Сергею Сергеевичу ВИНОКУРОВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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