Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и пресс-секретаря

Сегодня, 6 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Константиновна МИРОНОВА, руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 45 лет Алексею Васильевичу ФЕДОТОВУ, главе Усть-Алданского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Вера ДАЛИНГЕР, пресс-секретарь АО «Сахабулт».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх