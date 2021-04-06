06.04.2021
00:10
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и пресс-секретаря
Сегодня, 6 апреля отмечает свой день рождения Екатерина Константиновна МИРОНОВА, руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 45 лет Алексею Васильевичу ФЕДОТОВУ, главе Усть-Алданского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Вера ДАЛИНГЕР, пресс-секретарь АО «Сахабулт».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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