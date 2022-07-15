Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и деятеля культуры

Сегодня, 15 июля исполнилось 62 года Петру Васильевичу РУМЯНЦЕВУ, директору Национального архива Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 60 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе Таттинского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, заслуженный работник культуры РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх