15.07.2022
00:39
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и деятеля культуры
Сегодня, 15 июля исполнилось 62 года Петру Васильевичу РУМЯНЦЕВУ, директору Национального архива Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе Таттинского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, заслуженный работник культуры РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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