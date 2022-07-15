15.07.2022
00:39
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и деятеля культуры

Сегодня, 15 июля исполнилось 62 года Петру Васильевичу РУМЯНЦЕВУ, директору Национального архива Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 60 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе Таттинского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, заслуженный работник культуры РС (Я).  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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