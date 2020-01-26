27.01.2020
02:05
29
Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы и журналистов
Сегодня, 27 января исполнилось 63 года Александру Васильевичу ВЛАСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнился 52 года Игорю Владиславовичу КУДРЯШОВУ, главе администрации Булунского района.
Сегодня исполнилось 60 лет Валентину ХРИСТОФОРОВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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