Сегодня день рождения руководителя, главы и художницы

Сегодня, 23 февраля исполнилось 56 лет Анатолию Андреевичу КЫРДЖАГАСОВУ, генеральному директору АО «Водоканал», заместителю председателя Якутской городской Думы. В этот же день исполнилось 59 лет Сергею Николаевичу ВИНОКУРОВУ, главе администрации Вилюйского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Марианна Михайловна ЛУККИНА, художник-живописец, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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