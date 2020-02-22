23.02.2020
00:04
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, главы и художницы

Сегодня, 23 февраля исполнилось 56 лет Анатолию Андреевичу КЫРДЖАГАСОВУ, генеральному директору АО «Водоканал», заместителю председателя Якутской городской Думы.

В этот же день исполнилось 59 лет Сергею Николаевичу ВИНОКУРОВУ, главе администрации Вилюйского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Марианна Михайловна ЛУККИНА, художник-живописец, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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