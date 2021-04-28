Сегодня день рождения руководителя, главного редактора и деятеля культуры

Сегодня, 28 апреля исполнилось 53 года Алексею Прокопьевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю генерального директора АК АЛРОСА. В этот же день исполнилось 70 лет Василию Ильичу АЛЕКСЕЕВУ, главному редактору – директору муниципальной газеты Горного улуса «Улэ кууhэ», краеведу. Сегодня исполнилось 65 лет Юрию Михайловичу ФЕДОРОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), отличнику культуры РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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