28.04.2021
00:22
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, главного редактора и деятеля культуры

Сегодня, 28 апреля исполнилось 53 года Алексею Прокопьевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю генерального директора АК АЛРОСА.  

В этот же день исполнилось 70 лет Василию Ильичу АЛЕКСЕЕВУ, главному редактору – директору муниципальной газеты Горного улуса «Улэ кууhэ», краеведу.

Сегодня исполнилось 65 лет Юрию Михайловичу ФЕДОРОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), отличнику культуры РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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