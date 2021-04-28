28.04.2021
00:22
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, главного редактора и деятеля культуры
Сегодня, 28 апреля исполнилось 53 года Алексею Прокопьевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю генерального директора АК АЛРОСА.
В этот же день исполнилось 70 лет Василию Ильичу АЛЕКСЕЕВУ, главному редактору – директору муниципальной газеты Горного улуса «Улэ кууhэ», краеведу.
Сегодня исполнилось 65 лет Юрию Михайловичу ФЕДОРОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), отличнику культуры РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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