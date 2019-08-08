09.08.2019
00:17
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Политика

Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и политика

Сегодня, 9 августа отмечает свой день рождения Ольга Николаевна ЕГОРОВА, руководитель Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 47 лет Ивану Ивановичу СЕМЕНОВУ, главе администрации Анабарского национального эвенкийско-долганского района.

Сегодня исполнилось 54 года Александру ЖУРАКОВСКОМУ,  руководителю Якутского республиканского отделения Гражданского комитета России (ГКР).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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