02.12.2021
00:57
70
Общество
Сегодня день рождения руководителя, фотографа и мелодиста
Сегодня, 2 декабря отмечает свой день рождения Альбина Прокопьевна ЧЕРЕПАНОВА, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), генеральный директор Якутского фондового центра, кандидат геолого-минералогических наук.
В этот же день исполнилось 58 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному журналисту.
Сегодня исполнилось 85 лет Владимиру Владимировичу ЛИТВИНОВУ, мелодисту, автору более 40 песен, ветерану сцены.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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