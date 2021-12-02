Сегодня день рождения руководителя, фотографа и мелодиста

Сегодня, 2 декабря отмечает свой день рождения Альбина Прокопьевна ЧЕРЕПАНОВА, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), генеральный директор Якутского фондового центра, кандидат геолого-минералогических наук. В этот же день исполнилось 58 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному журналисту. Сегодня исполнилось 85 лет Владимиру Владимировичу ЛИТВИНОВУ, мелодисту, автору более 40 песен, ветерану сцены.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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