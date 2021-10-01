Сегодня день рождения народного артиста руководителя, фотографа и экс-главы улуса

Сегодня, 1 октября исполнилось 57 лет Афанасию Николаевичу МАКСИМОВУ, председателю Совета директоров АО «САХАТЭК», политическому деятелю, Почетному работнику авиации Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 82 года Владимиру Николаевичу ДОБРОХОТОВУ, известному фотографу, лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области журналистики. Сегодня исполнилось 68 лет Михаилу Александровичу ПРОТОДЬЯКОНОВУ, бывшему главе Таттинского улуса. Сегодня день рождения отмечает художественный руководитель Театра юного зрителя Якутии, заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я) Алексей Прокопьевич ПАВЛОВ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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