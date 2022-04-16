Сегодня день рождения руководителя, депутата, звезды эстрады, деятелей культуры и политика

Сегодня, 16 апреля исполнилось 55 лет Николаю Николаевичу ДЕГТЯРЕВУ, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 64 года Михаилу Ильичу ЭВЕРСТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Константиновна АНДРЕЕВА, организатор культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 43 года Василию Васильевичу ЕРЕМЕЕВУ, звезде якутской эстрады.

16 апреля отмечает свой день рождения Галина Вахитовна ИВАНОВА, заведующая литературной частью Русского драматического театра им, А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 74 года Александру Сергеевичу УАРОВУ, народному депутату Республики Саха (Якутия) I, II, III, IV и V созывов, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Сунтарского и Анабарского улусов.