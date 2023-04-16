Сегодня день рождения руководителя, депутата, звезды эстрады, деятелей культуры и политика

Сегодня, 16 апреля исполнилось 56 лет Николаю Николаевичу ДЕГТЯРЕВУ, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 65 лет Михаилу Ильичу ЭВЕРСТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), политическому деятелю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Константиновна АНДРЕЕВА, организатор культуры, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). 16 апреля исполнилось 44 года Василию Васильевичу ЕРЕМЕЕВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Галина Вахитовна ИВАНОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 75 лет Александру Сергеевичу УАРОВУ, народному депутату Республики Саха (Якутия) I, II, III, IV и V созывов, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Сунтарского и Анабарского улусов. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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