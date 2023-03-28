28.03.2023
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, депутата и стилиста
Сегодня, 28 марта отмечает свой день рождения Наталья Николаевна ЧУКАВИНА, руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Саха (Якутия)
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Сергеевна СИЛКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советник генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».
Сегодня отмечает свой день рождения Айаал КОРЯКИН, известный стилист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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