07.10.2020
00:38
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, депутата и режиссера
Сегодня, 7 октября исполнилось 51 год Игорю Александровичу ЛАЦАНОВСКОМУ, начальнику управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра).
В этот же день отмечает свой день рождения Любовь Леонидовна ЯВЛОВСКАЯ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.
Сегодня исполнилось 58 лет Юрию Алексеевичу МАКАРОВУ, художественному руководителю – директору ГБУ «Нюрбинский государственный драматический театр Республики Саха (Якутия)».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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