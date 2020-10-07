Сегодня день рождения руководителя, депутата и режиссера

Сегодня, 7 октября исполнилось 51 год Игорю Александровичу ЛАЦАНОВСКОМУ, начальнику управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра). В этот же день отмечает свой день рождения Любовь Леонидовна ЯВЛОВСКАЯ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Сегодня исполнилось 58 лет Юрию Алексеевичу МАКАРОВУ, художественному руководителю – директору ГБУ «Нюрбинский государственный драматический театр Республики Саха (Якутия)».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх